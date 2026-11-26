BOYS SOCCER
Nov. 30 — Viewpoint, Home — JV, 4:30 p.m.; Varsity, 6:15 p.m.
Dec. 1 — Brentwood, Away — JV, 3:15 p.m.
Dec. 4 — St. Monica, Home — JV, 3 p.m.; Varsity, 4:30 p.m.
Dec. 8 — Foothill Tech — JV, Home, 3:30 p.m.; Varsity, Away, 7:30 p.m.
GIRLS SOCCER
Nov. 30 — Viewpoint, Away, 3:15 p.m.
Dec. 2 — Foothill Tech, Ventura College, 7 p.m.
Dec. 3 — de Toledo, Home, 4:30 p.m.
Dec. 8 — Cate, Home, 5 p.m.
BOYS BASKETBALL
Nov. 30 — Del Sol, Home, 5 p.m.
Dec. 2 — Ventura, Away, 7 p.m.
Dec. 3 — Milken, Away, 5 p.m.
Dec. 9 — Foothill Tech, Away, 6:30 p.m.
GIRLS WATER POLO
Dec. 1 — Moorpark, Home, 3:45 p.m.
Dec. 4–5 — Mistletoe Varsity Tournament, Newbury Park, TBA
Dec. 8 — Calabasas, Away, 4:15 p.m.